A Brisighella un Carnevale di musica e divertimento | protagonisti bambini e famiglie

A Brisighella, nel pomeriggio di domenica, bambini e famiglie hanno animato il centro con musica, colori e allegria durante i festeggiamenti di Carnevale. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno scelto di trascorrere il pomeriggio tra sfilate, giochi e momenti di svago. L’evento ha coinvolto diverse generazioni all’interno del borgo, creando un’atmosfera vivace e festosa.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Al cuore della manifestazione la celebre parata aperta dai tamburi medievali e seguita dai carri realizzati dalle scuole I festeggiamenti per il Carnevale non si fermano, e domenica hanno attraversato anche Brisighella dove, nel pomeriggio, il borgo è stato invaso da musica, colori e tanto divertimento. La festa è iniziata già dalla mattina, con i preparativi e l’allestimento delle varie postazioni dedicate al dj, ai giochi per i bambini e agli esercenti che hanno animato il centro con l’aperitivo da passeggio. Il momento più atteso della giornata è stata invece la parata, aperta dai tamburi medievali e seguita dai carri realizzati dalle scuole e dalle mamme con i bambini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Cremona riscopre il Carnevale: festa spontanea in piazza Duomo, bambini e famiglie protagonisti di un rito popolare.Una Cremona colorata e gioiosa ha celebrato il Carnevale domenica 16 febbraio 2026, con piazza Duomo invasa da bambini in maschera e famiglie.

Carnevale nei quartieri di Pisa: previsti 5 eventi con animazione e musica per famiglie e bambiniIl Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, organizza una serie di iniziative diffuse nei quartieri cittadini per celebrare il periodo di...

Carnevale per Bambini | Canzoni e Divertimento | Cuoricini Club

Contenuti utili per approfondire A Brisighella un Carnevale di musica e...

Temi più discussi: Brisighella: carnevale sotto i 3 colli; Sfilate dei carri, tamburi, street food e lancio di gadget: torna il Carnevale sotto i 3 Colli; Brisighella festeggia il Carnevale con Carnevale sotto i 3 colli; Weekend elettrizzante tra show circensi, Frida Bollani Magoni, Carnevale, tartufo e festa delle donne.

Brisighella, grande successo per il Carnevale: parata, carri e bambini protagonisti della festaIl Carnevale di Brisighella, domenica 8 marzo ha trasformato il centro storico in un pomeriggio di festa tra musica, colori e animazione ... ravennanotizie.it

Brisighella festeggia il Carnevale con Carnevale sotto i 3 colliDomenica 8 marzo Brisighella si prepara a vivere un pomeriggio di festa con Carnevale sotto i 3 colli, iniziativa che coinvolgerà diverse realtà del ... ravennanotizie.it

Radio Studio Centrale. Fred De Palma · Extasi. RSC al Carnevale di Misterbianco Un mix di musica, festa e tradizione. #rsc #carnevaledimisterbianco - facebook.com facebook