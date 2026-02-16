Cremona riscopre il Carnevale | festa spontanea in piazza Duomo bambini e famiglie protagonisti di un rito popolare

A Cremona, domenica 16 febbraio 2026, le strade si sono riempite di allegria quando un gruppo di cittadini ha organizzato spontaneamente una festa di Carnevale in piazza Duomo. Decine di famiglie e bambini si sono radunati per vivere un momento di divertimento, creando un’atmosfera vivace e senza predeterminazioni ufficiali. La piazza si è trasformata in un grande spazio di gioco, con maschere colorate e musica che ha accompagnato l’intera giornata.

Cremona in Festa: Un Carnevale Spontaneo Riempie Piazza Duomo. Una Cremona colorata e gioiosa ha celebrato il Carnevale domenica 16 febbraio 2026, con piazza Duomo invasa da bambini in maschera e famiglie. L'evento, privo di una vera e propria organizzazione ufficiale, ha visto i cremonesi riunirsi spontaneamente, trasformando il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto di allegria e fantasia. Un Rito Popolare che Resiste. La scena era quella di un ritorno alla tradizione, un appuntamento che si rinnova ogni anno grazie all'entusiasmo dei cittadini. Fin dal pomeriggio, la piazza si è riempita di principesse, supereroi, pirati e creature fantastiche, dando vita a un'atmosfera di festa contagiosa.