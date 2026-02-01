Carnevale nei quartieri di Pisa | previsti 5 eventi con animazione e musica per famiglie e bambini

Il Carnevale torna nei quartieri di Pisa con cinque eventi organizzati dal Comune in collaborazione con Pisamo. Le iniziative si svolgono in diverse zone della città e sono pensate per divertire bambini e famiglie. Ci saranno trucco, maschere, musica e dolci tradizionali, tutto per rendere il Carnevale un momento di festa semplice e coinvolgente.

Il Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, organizza una serie di iniziative diffuse nei quartieri cittadini per celebrare il periodo di Carnevale con appuntamenti dedicati a bambini e famiglie, tra animazione con trucco e maschere, musica e dolci tipici.

