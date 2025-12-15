Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni torna l’evento che coniuga vino e musica jazz
Il DiVino Jazz Festival celebra i suoi 18 anni con un'edizione speciale dal 18 al 30 dicembre, coinvolgendo sette comuni del vesuviano. L'evento, diretto da Gigi Di Luca, unisce l’eccellenza del vino e la magia della musica jazz, offrendo un’esperienza unica agli appassionati e agli amanti della cultura anche quest’anno.
Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni: dal 18 al 30 dicembre in 7 comuni del vesuviano torna l’evento diretto da Gigi Di Luca che coniuga vino e musica jazz. Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni. Torna, dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival ideato e diretto da Gigi Di Luca nella sua consueta formula . 2anews.it
grande Dario Fo e Marco Zurzolo Band in ho visto un Re ad Alcatraz
Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni - Torna, dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival ideato e diretto da Gigi Di Luca nella sua consueta formula itinerante. napolivillage.com
DiVino Jazz Festival al via il 18 settembre con Ana Carla Maza. Tra gli ospiti Peppe Servillo, Aires Tango, Danilo Rea, Enrico Pieranunzi e molti altri - Dal 18 al 30 dicembre in 7 comuni del vesuviano è in programma la XVIII edizione del DiVino Jazz Festival. primapress.it
DiVino jazz Festival, musica e vino da Torre Annunziata al vesuviano - facebook.com facebook
Torre del Greco - DiVino Jazz Festival apre con la violoncellista cubana Ana Carla Maza x.com