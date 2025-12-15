Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni torna l’evento che coniuga vino e musica jazz

Il DiVino Jazz Festival celebra i suoi 18 anni con un'edizione speciale dal 18 al 30 dicembre, coinvolgendo sette comuni del vesuviano. L'evento, diretto da Gigi Di Luca, unisce l’eccellenza del vino e la magia della musica jazz, offrendo un’esperienza unica agli appassionati e agli amanti della cultura anche quest’anno.

Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni: dal 18 al 30 dicembre in 7 comuni del vesuviano torna l’evento diretto da Gigi Di Luca che coniuga vino e musica jazz. Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni. Torna, dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival ideato e diretto da Gigi Di Luca nella sua consueta formula . 2anews.it

