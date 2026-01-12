Robinio Vaz Roma ci siamo quasi per l’arrivo dell’attaccante dal Marsiglia | la mossa decisiva di Massara

Robinio Vaz Roma si avvicina all’accordo con l’attaccante proveniente dal Marsiglia. La strategia di Massara si sta concretizzando, puntando a finalizzare la trattativa in tempi brevi. Resta da attendere l’ufficialità, che potrebbe arrivare a breve, per completare l’operazione e rafforzare il reparto offensivo della squadra.

Secondo quanto riferito dall'esperto Fabrizio Romano, i giallorossi hanno raggiunto l'intesa totale con l'Olympique Marsiglia per il talento Robinio.

