La Grande Magia, il celebre testo di Eduardo De Filippo, sarà in scena al Politeama nel prossimo fine settimana. Il nuovo adattamento, interpretato da Natalino Balasso e Michele Di Mauro, offre un’interpretazione fedele e accurata dell’opera. L’evento rappresenta un’opportunità per apprezzare un classico del teatro italiano in una versione rivisitata, pensata per un pubblico attento alla qualità e alla tradizione teatrale.

La Grande Magia: al Politeama il prossimo weekend debutto regionale per il nuovo riadattamento del capolavoro di Eduardo De Filippo, con una coppia di interpreti di talento: Natalino Balasso e Michele Di Mauro. Quasi ottant’anni e non sentirli per un’opera che affronta temi senza tempo: la complessità delle relazioni umane, la mancanza di fiducia, la disillusione umana, l’ossessione del controllo. Un grande classico di Eduardo De Filippo, la sua opera più “pirandelliana” sospesa fra realtà e illusione andrà in scena in via Garibaldi sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio (alle 21 e alle 16). I due attori si misureranno con uno dei lavori più intensi del grande drammaturgo napoletano, lui stesso affascinato dai temi del sogno e della magia, scritto e interpretato nel 1948 per essere ora riadattato in una nuova messinscena che toccherà Prato come unica data in Toscana: una commedia nera, amara, capace di esplorare quel confine sottile fra realtà e finzione, fra fede e disillusione, fra teatro e vita, fra vero e falso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco La Grande Magia. Il capolavoro di Eduardo va in scena al Politeama

