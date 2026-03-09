Antonia Liskova, attrice slovacca originaria di Bojnice, racconta di aver chiesto a Babbo Natale di aiutarla a diventare maschio, sperando così di ottenere l’accettazione del padre, con cui non aveva un buon rapporto. La sua storia si dipana tra ricordi di infanzia e desideri di approvazione, mentre descrive il suo passato e le sue origini in un villaggio di campagna.

Antonia Liskova viene dalla Slovacchia (“Bojnice, un villaggio in campagna. Un posto magico, c’è il castello dove girarono Fantaghirò, dietro le transenne vedevo Kim Rossi Stuart”), ma ha un nome italiano, “perché mia nonna ebbe una storia d’amore con un partigiano italiano ferito, di cui si prese cura”, spiega al Corriere della Sera. L’attrice racconta la propria vita a partire da un’ infanzia difficile segnata anche dal rapporto non esattamente idilliaco con il padre. Il difficile rapporto con il padre. “I miei erano operai, mio padre era anche un musicista sgangherato. Alcolizzato, si tolse la vita “, le parole di Liskova, che rivela: “Non avevo un bel rapporto con lui, a Babbo Natale scrissi una lettera pregandolo di farmi risvegliare maschio, così papà mi avrebbe accettato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"A Babbo Natale chiesi di farmi risvegliare maschio, così papà mi avrebbe accettato. Non avevo un bel rapporto con lui": così Antonia Liskova

