Álex Jiménez | Non penso che Allegri sia ‘un allenatore di me**a’ Gli chiesi scusa lui ha accettato

Álex Jiménez, terzino spagnolo classe 2005 ex Milan ora al Bournemouth, ha commentato un messaggio di WhatsApp che ha suscitato polemiche. Nel messaggio, Jiménez criticava pubblicamente Allegri per non averlo fatto scendere in campo durante un’amichevole estiva. L’atleta ha poi affermato di aver chiesto scusa e che l’allenatore ha accettato le scuse.

La scorsa estate il Milan ha ceduto Álex Jiménez al Bournemouth. Il laterale spagnolo, classe 2005, si è trasferito in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Soddisfatte, come si ricorderà, qualche settimana fa, quando il giovane cresciuto nel Real Madrid è diventato un giocatore delle 'Cherries' a titolo definitivo per ulteriori 19 milioni di euro. Con la metà della cifra finita, per accordi pregressi, nelle casse delle 'Merengues'. Ma perché il Milan ha deciso di cedere un calciatore su cui, nel 2023, aveva investito tanto? Come si ricorderà, aveva fatto discutere, la scorsa estate, qualche suo ritardo in allenamento: il tecnico Massimiliano Allegri lo escluse anche per qualche partita amichevole pre-stagionale.