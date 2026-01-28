Brema strage del nuoto azzurro | 60 anni fa l’incidente aereo dove morirono Paolo Costoli e i suoi campioni

Sono passati 60 anni da quella drammatica giornata a Brema, quando un incidente aereo costò la vita a Paolo Costoli e a diversi giovani talenti del nuoto azzurro. La notizia fece il giro dei giornali e ancora oggi ricorda chi era presente e quanto quella perdita abbia colpito il mondo dello sport italiano. La Gazzetta dello Sport titolò “Che cosa abbiamo perduto”, mentre Giordano Goggioli, capo della redazione sportiva de “La Nazione”, si commosse ricordando quei giovani promettenti.

"Che cosa abbiamo perduto", titolò la Gazzetta dello sport. E pianse Giordano Goggioli, grande capo della redazione sportiva de "La Nazione". Paolo Costoli, al quale volle che Firenze dedicasse poi la piscina del Campo di Marte, era suo amico e anche suo allievo nella Rari Nantes Florentia. La cronaca di 60 anni fa ci ricorda che erano le 18.51 del 28 gennaio 1966: l'aereo Lufthansa con a bordo la nazionale italiana di nuoto diretta al meeting di Brema, si schiantò durante la fase di atterraggio presso l'aeroporto di Brema. Persero la vita tutti e 42 i passeggeri, oltre ai 4 membri dell'equipaggio.

