Remo Marchioni l’uomo dei 7 record a 90 anni

Remo Marchioni, a 90 anni, ha appena stabilito un nuovo record, confermando di essere ancora in forma. L’uomo di Pistoia ha superato sé stesso in un’impresa che lascia a bocca aperta, dimostrando che l’età non è un limite. La sua sfida, arrivata dopo una vita di successi, ha attirato l’attenzione di tutti.

Pistoia, 10 febbraio 2026 – È l'uomo dei record, ma stavolta non è la solita definizione abusata dai mass media. Con le ultime, nuove imprese patavine, infatti, il 90enne Remo Marchioni diviene detentore di ben 7 primati iridati, suddivisi tra le categorie master M85 e M90. Il presidente, nonché atleta di spicco, dell'A tletica Pistoia torna a far parlare di sé per nuove, stupende geste da sportivo agonista. D'ora in avanti, scriveremo e parleremo di lui come de " I magnifici 7 ". Sette come i primati mondiali messi assieme dalla fantastica staffetta italiana splendidamente guidata proprio da lui.

