A 90 anni | Bilotta batte il record europeo nel nuoto

A Riccione, nel corso dei Campionati Regionali Master del 21 febbraio, Giuseppe Bilotta ha stabilito un nuovo record europeo nei 1500 metri stile libero. A 90 anni, l’atleta ha superato ogni aspettativa, facendo segnare il miglior tempo mai registrato in questa categoria di età. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Nel cuore della Romagna, a Riccione, un novantenne ha appena riscritto la storia del nuoto europeo. Giuseppe Bilotta, con 90 anni alle spalle, ha stabilito un nuovo primato continentale nei 1500 metri stile durante i Campionati Regionali Master tenutisi il 21 febbraio scorso. La sua impresa non è un caso isolato ma il culmine di un progetto sportivo unico nel suo genere, guidato da Fabio Bernardi al Garden Rimini, dove atleti ultra-settantenni sfidano ogni limite biologico. Con una squadra che conta oltre quindici tesserati tra i 55 e i 91 anni, questo gruppo ha raccolto 24 ori regionali, dimostrando che l’età anagrafica non è un ostacolo alla performance d’élite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

