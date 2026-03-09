A 40 anni dal Maxiprocesso arriva al cinema la pellicola La camera di consiglio

Nuovo appuntamento della rassegna "CinemAnimaMente" quest’anno dedicata al tema “I dubbi, le scelte”. Lunedì 9 marzo alle 20.30 al Cinema Eliseo di Cesena è il turno di “La Camera di Consiglio” di Fiorella Infascelli, con la partecipazione dell'attrice Anna Della Rosa che dialogherà con Michele. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

40 anni dal maxiprocesso, al via la rassegna "Idee in cammino": protagoniste le storie di chi ha combattuto la criminalità organizzataA quarant'anni dal maxiprocesso di Palermo contro Cosa Nostra, il Circolo Aurora di Forlì propone il nuovo ciclo di incontri "Idee in cammino", un...

40 anni dal maxiprocesso: a Palermo centinaia di studenti nell'aula bunker per l'anniversarioCentinaia di studenti e insegnanti, magistrati, esponenti delle forze dell’ordine e rappresentanti dell’avvocatura hanno partecipato a «Dentro il...

Tutti gli aggiornamenti su A 40 anni dal Maxiprocesso arriva al...

Temi più discussi: 40 Anni dal Maxiprocesso a Cosa Nostra: un monito ancora vivo; Il Maxiprocesso che quarant’anni fa ha cambiato la storia di Palermo e dell’Italia; Maxiprocesso Maestrale: 40 anni di ‘ndrangheta a Mileto tra faide ed alleanze nella requisitoria della Dda di Catanzaro · ilvibonese.it; Casa del Cinema, il programma di febbraio 2026.

40 anni dal maxiprocesso: centinaia di studenti nell'aula bunker per anniversarioCentinaia di studenti e insegnanti, magistrati, esponenti delle forze dell'ordine e rappresentanti dell'avvocatura stanno partecipando a Dentro il Maxiprocesso Memoria e tecnologia a 40 anni ... ansa.it

Il Maxiprocesso che quarant’anni fa ha cambiato la storia di Palermo e dell’ItaliaPietro Grasso, ex presidente del Senato e giudice a latere del dibattimento aperto il 10 febbraio 1986, firma ‘U Maxi, libro che ricostruisce 21 mesi dentro l’aula bunker. In appendice un glossario re ... editorialedomani.it

Dal numero cartaceo di marzo - 40 Anni dal Maxiprocesso a Cosa Nostra: un monito ancora vivo Nel febbraio del 1986 ebbe inizio il primo maxiprocesso a Cosa Nostra, una delle pagine giudiziarie di maggiore significato storico per la nostra Repubblica. Q - facebook.com facebook

Il Maxiprocesso che quarant’anni fa ha cambiato la storia di Palermo e dell’Italia x.com