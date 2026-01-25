Toga non mangia toga | ecco perché i magistrati non pagano mai

Toga non mangia toga: questa espressione sottolinea come i magistrati, pur indossando l’abito ufficiale, non agiscano esclusivamente per se stessi. Il motto “Non nobis solum nati sumus” richiama l’idea che il loro ruolo è volto al servizio della collettività. In questo contesto, si analizza perché i magistrati non paghino mai, evidenziando il valore simbolico e il dovere di imparzialità e responsabilità che caratterizza la loro funzione.

E’ il suggello di solenni insediamenti e pompose celebrazioni: «Non nobis solum nati sumus». Ovverosia: i magistrati non sarebbero nati solo per loro stessi. A dispetto delle eroiche ambizioni, la frase di Cicerone che meglio identifica la categoria è però un’altra: «Gli uomini della stessa professione non sono soliti essere severi tra loro». Nessuno lo sa meglio di giudici e pubblici ministeri. Cane non mangia cane. Anzi: toga non mangia toga. Carlo Nordio, in una recente intervista a Panorama, l’ha definita «giustizia domestica». I supposti illeciti vengono valutati dal Csm. «Se finisci davanti alla disciplinare, il tuo capo corrente si accorderà per salvarti», assicura il ministro della Giustizia. 🔗 Leggi su Panorama.it

