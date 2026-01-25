Toga non mangia toga | ecco perché i magistrati non pagano mai

Toga non mangia toga: questa espressione sottolinea come i magistrati, pur indossando l’abito ufficiale, non agiscano esclusivamente per se stessi. Il motto “Non nobis solum nati sumus” richiama l’idea che il loro ruolo è volto al servizio della collettività. In questo contesto, si analizza perché i magistrati non paghino mai, evidenziando il valore simbolico e il dovere di imparzialità e responsabilità che caratterizza la loro funzione.

E' il suggello di solenni insediamenti e pompose celebrazioni: «Non nobis solum nati sumus». Ovverosia: i magistrati non sarebbero nati solo per loro stessi. A dispetto delle eroiche ambizioni, la frase di Cicerone che meglio identifica la categoria è però un'altra: «Gli uomini della stessa professione non sono soliti essere severi tra loro». Nessuno lo sa meglio di giudici e pubblici ministeri. Cane non mangia cane. Anzi: toga non mangia toga. Carlo Nordio, in una recente intervista a Panorama, l'ha definita «giustizia domestica». I supposti illeciti vengono valutati dal Csm. «Se finisci davanti alla disciplinare, il tuo capo corrente si accorderà per salvarti», assicura il ministro della Giustizia. Argomenti discussi: Referendum giustizia, il correntismo e quella casta che va semplicemente azzerata; Corruzione, condannata la toga che Pm e Csm volevano salvare. Toga non mangia toga: ecco perché i magistrati non pagano mai Dalla giustizia disciplinare del Csm alle sanzioni simboliche, fino al referendum del 22 e 23 marzo 2026: numeri, casi emblematici e contraddizioni di un sistema che assolve se stesso. Lode alla toga della Corte d'appello che ha ridotto la pena per l'infanticida poiché, dice, in primo grado fu più severa per gli effetti mediatici del caso. La storia di un (forse) femminicida di Imperia. Quando la giustizia non è un reality

