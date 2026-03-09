A 15 anni sulla Tiburtina con stupefacente e coltello a serramanico denunciato

Giovedì 5 marzo, due agenti della polizia, liberi dal servizio, hanno notato lungo via Tiburtina Valeria due giovani che si aggiravano nei pressi di un negozio con atteggiamento sospetto. Dopo averli controllati, uno di loro, di 15 anni, è stato trovato in possesso di uno stupefacente e di un coltello a serramanico. Il ragazzo è stato denunciato.

Due agenti della polizia, liberi dal servizio, nel primo pomeriggio di giovedì 5 marzo, lungo via Tiburtina Valeria, hanno notato due giovani che, con fare sospetto, si stavano aggirando nei pressi di un’attività commerciale. Dopo aver segnalato quanto appena notato alla sala operativa della questura, sul posto sono giunte le volanti che hanno eseguito il controllo. Uno dei due giovani, risultati minorenni, sin dalle prime fasi dell’identificazione, avrebbe assunto un atteggiamento nervoso e irrequieto. Il 15enne sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nella tasca dei pantaloni e di alcuni grammi di hashish. Il minorenne è stato di conseguenza denunciato per porto di oggetti atti a offendere e segnalato alla competente prefettura per il possesso della sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

