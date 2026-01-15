Cerca di entrare in Procura a Pavia con un coltello a serramanico | denunciato un 53enne

Un uomo di 53 anni è stato denunciato dopo aver tentato di accedere alla Procura di Pavia con un coltello a serramanico di 22 centimetri. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi. L'episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza negli accessi agli uffici pubblici.

