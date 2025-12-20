Tragedia a Uggiate con Ronago: morti il 78enne Roberto Bianchi e la 77enne Graziella Botta. Un dramma familiare ha scosso nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre la comunità di Ronago, frazione di circa 1.300 abitanti. Le indagini ipotizzano un possibile omicidio-suicidio, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Chi sono i due anziani trovati morti a Ronago: l’ipotesi dell’

Tragedia a Uggiate con Ronago: morti il 78enne Roberto Bianchi e la 77enne Graziella Botta. Un dramma familiare ha scosso nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre la comunità di Ronago, frazione di circa 1.600 abitanti del Comune di Uggiate con Ronago, in provincia di Como. All’interno di un’abitazione di via Borgonovo sono stati trovati i corpi senza vita di due anziani, un uomo di 78 anni, Roberto Bianchi, e una donna di 77, Graziella Botta.. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella di un omicidio-suicidio, ma al momento tutte le piste restano aperte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi sono i due anziani trovati morti a Ronago: l’ipotesi dell’omicidio-suicidio e il dramma che sconvolge il Comasco

Leggi anche: I cadaveri di due anziani trovati in casa a Ronago (Como), ipotesi omicidio suicidio

Leggi anche: Como, dramma in un’abitazione di Uggiano: moglie e marito anziani trovati morti, ipotesi omicidio-suicidio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dramma della solitudine: due anziani trovati morti nelle loro case a Don Bosco e alla Balduina; Tragedie di Natale, in Prati e al Tuscolano due anziani morti di solitudine in casa; Tragedie di Natale, in Prati e al Tuscolano due anziani morti di solitudine in casa; Molly e Leo, mici-amici degli anziani in una Rsa.

I cadaveri di due anziani trovati in casa a Ronago (Como), ipotesi omicidio suicidio - Due anziani trovati morti in un'abitazione a Ronago, frazione di Uggiano in provincia di Como. ilfattoquotidiano.it