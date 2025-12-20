Chi sono i due anziani trovati morti a Ronago | l’ipotesi dell’omicidio-suicidio e il dramma che sconvolge il Comasco

Tragedia a Uggiate con Ronago: morti il 78enne Roberto Bianchi e la 77enne Graziella Botta. Un dramma familiare ha scosso nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre la comunità di Ronago, frazione di circa 1.600 abitanti del Comune di Uggiate con Ronago, in provincia di Como. All’interno di un’abitazione di via Borgonovo sono stati trovati i corpi senza vita di due anziani, un uomo di 78 anni, Roberto Bianchi, e una donna di 77, Graziella Botta.. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella di un omicidio-suicidio, ma al momento tutte le piste restano aperte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

