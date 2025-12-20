Chi sono i due anziani trovati morti a Ronago | l’ipotesi dell’omicidio-suicidio e il dramma che sconvolge il Comasco
Tragedia a Uggiate con Ronago: morti il 78enne Roberto Bianchi e la 77enne Graziella Botta. Un dramma familiare ha scosso nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre la comunità di Ronago, frazione di circa 1.300 abitanti. Le indagini ipotizzano un possibile omicidio-suicidio, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Chi sono i due anziani trovati morti a Ronago: l’ipotesi dell’
Tragedia a Uggiate con Ronago: morti il 78enne Roberto Bianchi e la 77enne Graziella Botta. Un dramma familiare ha scosso nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre la comunità di Ronago, frazione di circa 1.600 abitanti del Comune di Uggiate con Ronago, in provincia di Como. All’interno di un’abitazione di via Borgonovo sono stati trovati i corpi senza vita di due anziani, un uomo di 78 anni, Roberto Bianchi, e una donna di 77, Graziella Botta.. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella di un omicidio-suicidio, ma al momento tutte le piste restano aperte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: I cadaveri di due anziani trovati in casa a Ronago (Como), ipotesi omicidio suicidio
Leggi anche: Como, dramma in un’abitazione di Uggiano: moglie e marito anziani trovati morti, ipotesi omicidio-suicidio
Dramma della solitudine: due anziani trovati morti nelle loro case a Don Bosco e alla Balduina; Tragedie di Natale, in Prati e al Tuscolano due anziani morti di solitudine in casa; Tragedie di Natale, in Prati e al Tuscolano due anziani morti di solitudine in casa; Molly e Leo, mici-amici degli anziani in una Rsa.
I cadaveri di due anziani trovati in casa a Ronago (Como), ipotesi omicidio suicidio - Due anziani trovati morti in un'abitazione a Ronago, frazione di Uggiano in provincia di Como. ilfattoquotidiano.it
Ronago, anziani trovati morti in casa: indagini su possibile omicidio-suicidio - Due anziani ultrasettantenni, marito e moglie, sono stati trovati morti questa sera in casa a Ronago, frazione di Uggiate, nel Comasco. msn.com
Ronago: Tragico Omicidio-Suicidio, Scoperti Due Anziani Senza Vita - I corpi di una coppia di coniugi, entrambi oltre settant’anni, sono stati rinvenuti in ... notizie.it
I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1.600 abitanti del comune di Uggiano - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.