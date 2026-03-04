8 marzo | Sicilia regala l’arte Ingresso gratuito a musei e parchi

La Sicilia ha deciso di offrire l’ingresso gratuito a musei e parchi archeologici regionali domenica 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna. L’iniziativa mira a permettere a visitatori di tutte le età di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale locale senza costi. L’accesso libero si applica a tutti i siti del territorio regionale per tutta la giornata.

si prepara a celebrare la Giornata internazionale della donna con un’azione concreta sul territorio: domenica 8 marzo l’accesso ai musei e ai parchi archeologici regionali sarà completamente gratuito. Questa iniziativa, promossa dall’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana in collaborazione con il ministero della Cultura, mira a rendere i tesori artistici dell’Isola accessibili a tutti, ponendo particolare attenzione alle donne. L’assessore Francesco Paolo Scarpinato ha definito questa scelta come un atto simbolico ma significativo, capace di stimolare una riflessione più ampia sulla ricorrenza. L’obiettivo non è solo aprire le porte, ma favorire la condivisione del patrimonio storico attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

