8 Marzo Mattarella | Voto alle donne una rivoluzione hanno trasformato la Repubblica – Il video

In occasione dell’8 marzo, il presidente della Repubblica ha definito il voto alle donne una vera rivoluzione, sottolineando come abbiano contribuito a trasformare la Repubblica. In un video diffuso, ha ringraziato personalmente la Ministra Roccella e diverse figure pubbliche, tra cui Malìka Ayane, Benedetta Porcaroli, Giulia Galeotti, Caterina Banti, Amalia Ercoli Finzi e Cristina Cassar-Scàlia.

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Ringrazio la Ministra Roccella, Malìka Ayane, Benedetta Porcaroli, Giulia Galeotti, Caterina Banti, Amalia Ercoli Finzi, Cristina Cassar-Scàlia. Abbiamo potuto apprezzare, nei loro interventi – di cui a nome di tutti le ringrazio particolarmente – l'impegno di donne professioniste di successo nei loro diversi campi di azione. Complimenti e auguri a tutte loro. Anche queste storie di impegno e di successo affondano le radici in quel lontano 1946, quando dopo anni di sofferenze, di guerra e di lotta per la libertà, le donne furono finalmente chiamate alle urne. Un'autentica rivoluzione, che poneva fine a...