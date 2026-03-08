8 Marzo | UdS Manfredonia in piazza per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne

Il 8 marzo l'Università del Sannio di Manfredonia ha organizzato un presidio in Piazza del Popolo alle 17:30, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. L’evento ha avuto come obiettivo protestare contro il ddl Bongiorno e promuovere una scuola più inclusiva. La manifestazione si è svolta con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dei diritti femminili e dell’educazione.

Presidio presso Piazza del Popolo alle ore 17:30 contro il ddl Bongiorno e per una scuola più inclusiva: “Non è un giorno di festa, ma di lotta”. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’Unione degli Studenti. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - 8 Marzo: UdS Manfredonia in piazza per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne 8 marzo, Terna per la giornata internazionale dei diritti delle donne(Adnkronos) – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del... “Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle DonneArezzo, 3 marzo 2026 – “Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.