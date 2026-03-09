Mattarella | Non si chieda più alle donne modelli di comportamento maschili

Il presidente della Repubblica ha affermato che alle donne non si devono più chiedere comportamenti da uomini e ha sottolineato quanto siano state perse risorse e talenti nel passato. Ha ricordato che le istituzioni hanno sempre rappresentato un esempio, evidenziando l'importanza di cambiare le aspettative sociali e culturali. Le sue parole sono state pronunciate durante un discorso pubblico.

“Quante risorse, quanti talenti abbiamo perduto nel corso dei tempi passati! Le istituzioni hanno offerto e offrono un esempio. Ma la questione non riguarda singole figure di eccellenza. La sfida riguarda milioni di donne, lavoratrici, professioniste, madri di famiglia. Il percorso potrà dirsi concluso soltanto quando non si chiederà più alle donne di assumere, nei diversi ambiti della società, modelli di comportamento maschili per vedere riconosciute il proprio ruolo, le proprie capacità e qualità. Finché questo non avverrà, continuerà a esserci una perdita di valori e di opportunità per l’intera società italiana”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale alle celebrazioni per la “Giornata Internazionale della Donna”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

