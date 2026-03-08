8 marzo Laura Mattarella | Vera parità quando le donne al vertice non saranno più un’eccezione

In occasione dell’8 marzo, Laura Mattarella ha sottolineato che la vera parità tra uomini e donne si raggiunge quando le donne al vertice non saranno più considerate un’eccezione. Ha aggiunto che, nonostante sulla carta ci sia una parità piena, nei fatti ancora molto deve essere fatto. La presidente ha evidenziato la distanza tra le norme e la realtà quotidiana.