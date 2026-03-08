8 marzo Laura Mattarella | Vera parità quando le donne al vertice non saranno più un’eccezione
In occasione dell’8 marzo, Laura Mattarella ha sottolineato che la vera parità tra uomini e donne si raggiunge quando le donne al vertice non saranno più considerate un’eccezione. Ha aggiunto che, nonostante sulla carta ci sia una parità piena, nei fatti ancora molto deve essere fatto. La presidente ha evidenziato la distanza tra le norme e la realtà quotidiana.
(Adnkronos) – Sul piano delle pari opportunità tra uomo e donna "manca ancora molto. Sulla carta abbiamo una parità piena, ma nei fatti dobbiamo fare ancora tanta strada. La differenza salariale tra uomini e donne ne è un esempio lampante. Abbiamo poche donne al vertice e sono viste come eccezioni, quindi abbiamo grandi titoli di.
8 marzo, Laura Mattarella: “Poche donne al vertice, ancora tanta strada da fare”Nella giornata dell’8 marzo, Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato della condizione femminile in...
