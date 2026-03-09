8 Marzo deve essere ogni giorno Scalfire La Roccia Lady Nazca e La Sposa

Il 8 marzo viene ricordato come simbolo di battaglie e diritti, ma questa giornata dovrebbe essere celebrata ogni giorno. La guerra si avvicina, secondo alcuni osservatori, mentre le forze umane sembrano indebolite e incapaci di reagire. Tra le minacce che si profilano ci sono l’Intelligenza Artificiale e possibili ibridi tra uomo e macchina, che potrebbero sostituire l’umanità stessa.

Scalfire la Roccia, diventa un monito. Ha conquistato i festival e il pubblico di mezzo mondo, il documentario diretto da Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, due registi iraniani candidati all'Oscar, in uscita l'8 marzo, é una potente testimonianza. Scalfire la roccia. Cutting Through Rocks ci porta in un villaggio nel nord-ovest dell’Iran profondamente conservatore. Ogni giorno bisogna scalfire la roccia di una mentalità becera, maschilista che considera la donna una sua proprietà. Sara Shahverdi è la prima donna ad essere eletta consigliera, divorziata, abituata a girare in moto e in pantaloni. Perché una Grande Rivoluzione comincia anche dalle piccole cose. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nei cinema il 12 marzo 2026 Lady Nazca – “la signora delle linee” - racconta l’impresa di Maria Reiche, la matematica tedesca che ha dedicato tutta la sua vita allo studio delle misteriose linee che attraversano il deserto peruviano. L’inquadratura-chiave del fi - facebook.com facebook