8 Marzo | Scalfire La Roccia e Lady Nazca due grandi storie di resilienza lo dedico alle 168 bambine della scuola bombardata in Iran

In occasione dell’8 marzo, si ricordano due donne simbolo di resilienza, con storie che hanno attraversato sfide e ostacoli. La giornata è dedicata anche alle 168 bambine rimaste vittime di un bombardamento in Iran, un evento che ha segnato profondamente questa ricorrenza. Il conflitto nel Medio Oriente continua a coinvolgere diverse comunità e il film

Il Medio Oriente é in fiamme e Scalfire la Roccia, Cutting trhough Rocks diventa un monito. La guerra incombe, ma non ci sono più le forze per averne davvero paura. Non é guerra geopolitica, ma esistenziale. Siamo in guerra con noi stessi. Tutti contro tutti! Scalfire la roccia Ha conquistato i festival e il pubblico di mezzo mondo, il documentario diretto da Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, due registi iraniani candidati all'Oscar, in uscita l'8 marzo, é una potente testimonianza anche di solidarietà. Scalfire la roccia, cutting through Rocks. Ci porta in un villaggio nel nord-ovest dell’Iran profondamente conservatore. Ogni giorno bisogna scalfire la pietra di una mentalità retrograda, becera, maschilista che considera la donna una sua proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

