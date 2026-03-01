Un mese in cammino con le donne Volti solidarietà e tanto impegno A Carmignano un ricco 8 marzo

A Carmignano si sono svolti diversi eventi nel mese dedicato alle donne, oltre alla tradizionale celebrazione dell’8 marzo. Durante questo periodo sono stati organizzati incontri, manifestazioni e momenti di solidarietà che hanno coinvolto numerose donne della comunità. La città ha visto una serie di appuntamenti che hanno sottolineato il ruolo femminile attraverso immagini, incontri e iniziative di vario tipo.

Un mese dedicato alle donne. Non solo l'8 marzo, festa della donna, ma tanti appuntamenti questo mese a Carmignano. Si parte sabato 7 marzo con " Donne in cammino " la passeggiata ludico-motoria, aperta a tutti, curata in sinergia dall'assessorato alla cultura e dall'Uisp di Prato, che partirà dal Palazzo comunale per svilupparsi su un percorso ad anello lungo 4 km. "E' la novità di quest'anno – spiega l'assessore alle pari opportunità Maria Cristina Monni – di un programma, come sempre, pieno di appuntamenti dal forte impatto simbolico e culturale. Lo scopo è quello di raccogliere fondi a favore del centro antiviolenza La Nara di Prato". La quota di partecipazione è di 10 euro, comprensiva di gadget e ristoro.