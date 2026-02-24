8 marzo al Teatro Petrarca il ricordo di Lucio Dalla | musica e riflessione per celebrare le donne

Il Teatro Petrarca ospita una serata dedicata a Lucio Dalla, organizzata per celebrare le donne e il suo contributo musicale. La manifestazione nasce dall’esigenza di ricordare il cantautore attraverso un evento che unisce musica e parole, coinvolgendo il pubblico in un momento di riflessione. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della Giornata internazionale della donna, offrendo un’occasione per ascoltare brani iconici e condividere emozioni. La serata si conclude con una performance dal vivo di artisti locali.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Arezzo promuove una serata speciale all’insegna della musica, della cultura e della riflessione. Domenica 8 marzo, alle ore 21, il Teatro Petrarca ospiterà “La sera dei miracoli”, spettacolo a ingresso gratuito dedicato al ricordo di Lucio Dalla, uno dei più grandi musicisti e cantautori italiani. L’evento è stato presentato dall’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini insieme a Mario Bruni, in rappresentanza della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha collaborato all’organizzazione della serata. Sul palco saliranno i musicisti della Good Vibration Entertainment s. 🔗 Leggi su Lortica.it

