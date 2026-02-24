8 marzo al Teatro Petrarca il ricordo di Lucio Dalla | musica e riflessione per celebrare le donne

Il Teatro Petrarca ospita una serata dedicata a Lucio Dalla, organizzata per celebrare le donne e il suo contributo musicale. La manifestazione nasce dall’esigenza di ricordare il cantautore attraverso un evento che unisce musica e parole, coinvolgendo il pubblico in un momento di riflessione. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della Giornata internazionale della donna, offrendo un’occasione per ascoltare brani iconici e condividere emozioni. La serata si conclude con una performance dal vivo di artisti locali.

© Lortica.it - 8 marzo, al Teatro Petrarca il ricordo di Lucio Dalla: musica e riflessione per celebrare le donne

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Arezzo promuove una serata speciale all’insegna della musica, della cultura e della riflessione. Domenica 8 marzo, alle ore 21, il Teatro Petrarca ospiterà “La sera dei miracoli”, spettacolo a ingresso gratuito dedicato al ricordo di Lucio Dalla, uno dei più grandi musicisti e cantautori italiani. L’evento è stato presentato dall’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini insieme a Mario Bruni, in rappresentanza della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha collaborato all’organizzazione della serata. Sul palco saliranno i musicisti della Good Vibration Entertainment s. 🔗 Leggi su Lortica.it 8 marzo: il ricordo di Lucio Dalla al Teatro PetrarcaLucio Dalla viene ricordato al Teatro Petrarca perché il suo nome è associato alla celebrazione dell’8 marzo. “Liberi“ con Lucio Dalla. Il 4 marzo a Bologna un compleanno in musicaIl 4 marzo a Bologna si celebrerà il compleanno di Lucio Dalla con un evento speciale dedicato alla sua musica. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Programma Marzo Donna 2026: 17 eventi dal 22 febbraio al 17 maggio; Presentata la 2^ edizione di Itinerari nel Teatro contemporaneo: 5 spettacoli dal 28 febbraio al 15 aprile al Giovanni da Udine e al Palamostre; Concerti da vedere a Bologna nel 2026; Scuote l’anima mia Eros: lo spettacolo al Teatro Al Convento per la festa della donna. Napoli accoglie Paolo Belli al New Teatro Troisi con: Pur di far SpettacoloNapoli accoglie Paolo Belli, carismatico showman celebre grazie al programma televisivo di Rai Uno Ballando con le stelle, in scena da ... ilmattino.it Scuote l’anima mia Eros, in scena l’8 marzo al Teatro Al ConventoSei donne di diverse generazioni unite idealmente dallo stesso viaggio emotivo: quello, impervio ed affascinante, negli abissi inesplorati dell’anima. Un viaggio che le protagoniste vogliono compiere ... blogsicilia.it Jazz, swing e un pieno di emozioni al Teatro Petrarca. Riviviamo insieme alcuni momenti con Gianluca Guidi, protagonista del tributo Sinatra - L’uomo e la sua musica, insieme a un trio d’eccezione composto da Stefano Sabatini al pianoforte, Dario Rosciglion - facebook.com facebook