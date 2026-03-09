A Carlantino si prepara a celebrare i 60 anni dalla messa in funzione della diga di Occhito, con una giornata di eventi che si svolgerà a partire dal 12 marzo. La comunità locale si riunirà per ricordare questo traguardo, coinvolgendo cittadini e istituzioni in iniziative dedicate a questa infrastruttura che da decenni fornisce acqua alla zona.

Già dal 12 marzo si aprirà un’importante giornata di celebrazioni a Carlantino, dove la comunità omaggerà i sessant’anni dalla messa in funzione della diga di Occhito. L’evento, che vedrà la partecipazione di autorità regionali e locali, includerà visite guidate agli impianti, un convegno sulla gestione idrica e una mostra fotografica basata su oltre settecento scatti storici. Questa commemorazione non è solo un ricordo del passato, ma un momento cruciale per riflettere sul ruolo strategico dell’invaso nella fornitura idrica della provincia di Foggia. La struttura, seconda più grande d’Europa tra le dighe in terra battuta, continua a servire oltre mezzo milione di abitanti attraverso la rete degli acquedotti pugliesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 60 anni dalla diga: Carlantino celebra il gigante d’acqua

Articoli correlati

I 60 anni della diga di Occhito, Carlantino omaggia storia e futuro dell’invasoCARLANTINO (FG) – Sono passati 60 anni dall’inaugurazione e dall’entrata in funzione della diga di Occhito, una delle più grandi opere pubbliche...

VIDEO | Patto Toscana-Umbria, aperta la condotta che dalla Diga di Montedoglio porta acqua al TrasimenoIl percorso che ha portato all’attivazione della condotta è stato preceduto da una fase di campionamenti e analisi scientifiche sulle acque di...

Approfondimenti e contenuti su 60 anni dalla diga Carlantino celebra...

Discussioni sull' argomento I 60 anni della diga di Occhito, Carlantino omaggia storia e futuro dell’invaso - FoggiaToday; I 60 anni della diga di Occhito Carlantino omaggia storia e futuro dell’invaso.

I 60 anni della diga di Occhito, Carlantino omaggia storia e futuro dell’invasoI 60 anni della diga di Occhito, Carlantino omaggia storia e futuro dell’invaso Giovedì 12 marzo giornata speciale per la monumentale opera: visita agli ... ilsipontino.net

OCCHITO CARLANTINO Occhito: a Carlantino mostra storica e confronto sul futuro della digaA Carlantino si accendono i riflettori sulla Diga di Occhito, secondo invaso in terra battuta più grande d’Europa, con una mostra ... statoquotidiano.it

Foggia TV. . Bari – I Monti Dauni alla BTM Ne parla Graziano Coscia - Sindaco di Carlantino Consiglia Forte - Assessore al Turismo di Pietra M. Noè Andreano - Sindaco di Casalvecchio - facebook.com facebook