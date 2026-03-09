La sanità modenese riceve 54 milioni di euro destinati a migliorare le strutture ospedaliere. I fondi serviranno a realizzare sette nuove sale operatorie e a completare un nuovo edificio dedicato all’assistenza materno-infantile. L’intervento prevede anche interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture esistenti per garantire servizi più efficienti alla popolazione locale.

La sanità modenese sta per ricevere un iniezione di capitale strutturale da 54 milioni di euro, destinata a modernizzare il tessuto ospedaliero provinciale attraverso la costruzione di nuove sale operatorie e il completamento dell’edificio materno-infantile. Questa operazione finanziaria, resa possibile dall’autorizzazione regionale basata sulla solidità dei bilanci delle aziende sanitarie locali, promette di sbloccare progetti fermi da anni. L’intervento copre due realtà distinte: l’Ausl e l’Azienda ospedaliero-universitaria, che gestiscono rispettivamente le strutture territoriali e i grandi poli come il Policlinico e Baggiovara. La decisione arriva in un momento cruciale per la provincia, dove la necessità di adeguamenti strutturali si scontra con la complessità della gestione sanitaria pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 54 milioni per la sanità: 7 nuove sale e nuovo edificio

