Sanità la Regione rispetta il cronoprogramma Pnrr | 638 milioni per strutture digitalizzazione e nuove apparecchiature
La Regione Sicilia conferma il rispetto del cronoprogramma Pnrr nella Missione 6 Salute, destinando 638 milioni di euro a interventi per strutture sanitarie, digitalizzazione e nuove apparecchiature. L’impegno si inserisce nell’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari, garantendo un progresso sostenibile e adeguato alle esigenze del territorio.
La Regione siciliana è in linea con il cronoprogramma degli interventi finanziati dal Pnrr per la Missione 6 Salute. A certificarlo è l’ultimo report dell’Unità di missione per il Pnrr che fotografa uno stato di avanzamento coerente con le scadenze europee e con gli impegni assunti nel Piano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
