Sanità la Regione rispetta il cronoprogramma Pnrr | 638 milioni per strutture digitalizzazione e nuove apparecchiature

La Regione Sicilia conferma il rispetto del cronoprogramma Pnrr nella Missione 6 Salute, destinando 638 milioni di euro a interventi per strutture sanitarie, digitalizzazione e nuove apparecchiature. L’impegno si inserisce nell’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari, garantendo un progresso sostenibile e adeguato alle esigenze del territorio.

