Piano per gli studenti palestinesi in Italia Valditara | 460 alunni nelle nostre scuole 1,5 milioni per integrazione lingua italiana e mediatori culturali

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato un piano dedicato agli studenti palestinesi in Italia, con 460 alunni già iscritti nelle scuole italiane. Il progetto prevede un investimento di 1,5 milioni di euro per favorire l’integrazione, l’apprendimento della lingua italiana e il supporto tramite mediatori culturali. L’obiettivo è garantire un percorso di studio e di inserimento più efficace per gli studenti provenienti da Gaza.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato oggi al Ministero il Piano di iniziative per le studentesse e gli studenti provenienti da Gaza. Il Piano, da 1,5 milioni di euro, presentato da Valditara prevede interventi mirati nelle scuole che ospitano studenti palestinesi. La prima azione riguarda il potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana, individuata dal ministro come problema fondamentale che affrontano queste famiglie. Il secondo intervento si concentra sulla personalizzazione della didattica, che significa creare percorsi formativi specifici per ogni singolo studente in base alle sue esigenze particolari.

