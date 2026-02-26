Su Amazon sono attive promozioni particolarmente aggressive su mouse e cuffie gaming, con sconti che superano il 50% su alcuni modelli. Si tratta di un’occasione concreta per aggiornare la propria postazione con periferiche di qualità, spendendo molto meno del previsto. Le offerte coinvolgono sia soluzioni entry-level ad altissimo rapporto qualitàprezzo sia dispositivi più avanzati pensati per chi cerca prestazioni competitive. Alcuni prezzi toccano il minimo storico, dettaglio che rende l’acquisto ancora più interessante. Ma come sempre accade con queste promo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Partendo dal mouse Logitech G203, il prezzo scende a 21,49€ grazie a uno sconto del 55% rispetto al listino. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mouse e cuffie in offerta straordinaria su Amazon per un gaming stellare, ma dovete sbrigarvi

La tastiera ASUS ROG ed il mouse Logitech G G203 da gaming sono scontatissimi su Amazon (approfittatene)Se state pensando di aggiornare la vostra postazione da gaming, questo è il momento giusto per farlo.

Siete fan dei JRPG? Persona 5 Strikers per PC è praticamente gratis su Instant Gaming (ma dovete fare in fretta)Se siete fan dei JRPG o avete amato Persona 5, questa è una notizia che merita attenzione immediata, visto che Persona 5 Strikers per PC è...

Temi più discussi: A tutto Logitech: il mouse G203 + le cuffie G435 ad un prezzo molto competitivo su Amazon, maxi sconto attivo per entrambi; CORSAIR VOID v2: le cuffie da gaming wireless che ti catapultano nel gioco; Migliori mouse e tastiera gaming: guida all’acquisto (2026); Il set da gaming definitivo è appena stato lanciato da Asus.

Cuffie con microfono, mouse e tappetino Trust Gaming: 3 in 1 a pochissimoQuesto bundle firmato Trust Gaming comprende delle cuffie con microfono, un mouse e il suo tappetino, tutto a soli 24 euro circa. telefonino.net

A tutto Logitech: il mouse G203 + le cuffie G435 ad un prezzo molto competitivo su Amazon, maxi sconto attivo per entrambiSu Amazon, oggi, è disponibile un ottimo sconto su due prodotti logitech: il mouse da gaming G203 e le cuffie, sempre Logitech, G435. multiplayer.it