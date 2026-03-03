Su Amazon sono attualmente disponibili numerosi sconti su cinque smartphone, tra cui iPhone 17 e Motorola, che vanno dalla fascia premium a quella media. Le offerte coinvolgono modelli di diverse marche e sono valide per un tempo limitato, quindi chiunque sia interessato deve affrettarsi per approfittarne. Le promozioni coprono una vasta gamma di dispositivi, soddisfacendo varie preferenze e budget.

Dalla fascia premium fino alla gamma media, su Amazon sono attive promozioni che coprono praticamente ogni esigenza. Si passa dai nuovi iPhone 17 con chip A19 ai Pixel con AI Gemini, fino a soluzioni Android sotto i 150 euro. Le offerte risultano particolarmente interessanti perché includono modelli appena lanciati o comunque di ultima generazione, con sconti che in alcuni casi superano il 40%. Trattandosi di promozioni a tempo, la disponibilità potrebbe variare rapidamente. Partiamo dalla fascia più alta con i modelli Apple. L’ iPhone 17 Pro da 256 GB è proposto a 1.279 euro invece di 1.339 euro (-4%). Integra display da 6,3? con ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro raffreddato a vapore e autonomia dichiarata fino a 31 ore di riproduzione video. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da iPhone 17 al Motorola: 5 smartphone a prezzo stracciato su Amazon (ma dovete sbrigarvi)

Mouse e cuffie in offerta straordinaria su Amazon per un gaming stellare, ma dovete sbrigarviSu Amazon sono attive promozioni particolarmente aggressive su mouse e cuffie gaming, con sconti che superano il 50% su alcuni modelli.

Amate i giochi horror? Alan Wake 2 è acquistabile a prezzo stracciato su AmazonGli amanti dei giochi horror hanno un motivo concreto per sorridere: uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni è ora acquistabile a un prezzo...

Tutto quello che riguarda Da iPhone 17 al Motorola 5 smartphone a...

Discussioni sull' argomento iPhone 17 Pro Max, robot Roborock, telecamere e altro: le migliori offerte di oggi; Amazon, lo smartphone di Motorola costa pochissimo: sconti esagerati; Le novità MOTOROLA al MWC 2026: razr fold, edge 70 fusion e nuovi auricolari | SPECIFICHE e PREZZI; Motorola presenta il suo primo smartphone pieghevole a libro: si chiama Razr Fold e ha il super zoom.

Motorola sfida Apple e il suo iPhone Air con un ultra-sottile di fascia mediaÈ ufficiale: Apple dovrà fare i conti con un nuovo rivale. Le indiscrezioni emerse fino a questo momento trovano conferma nell’annuncio diffuso da Motorola, che mostra il suo nuovo Moto X70 Air, un ... tecnoandroid.it

Motorola al MWC 2026: pieghevoli ‘d’oro’ e un nuovo sensore - (Adnkronos) - Il protagonista hardware del Mobile World Congross, per Motorola, è il nuovo edge 70 fusion, che si distingue per essere il primo smartphone a integrare il sensore fotografico So x.com

Parla Carlo Barlocco, Executive Director & General Manager di Motorola a poche ore dal Mobile World Congress di Barcellonache sul mercato mobile in Italia ha raggiunto il 12% della quota di mercato - facebook.com facebook