5 arresti droga e furti | i Carabinieri sbloccano le Valli Irpine

Da ameve.eu 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri delle Valli Irpine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di cinque persone. Durante i controlli sono stati sequestrati droga e refurtiva. Le indagini hanno coinvolto le aree dell’Irno e del Sabato, portando a questi provvedimenti. Le operazioni continuano per verificare eventuali altri episodi legati ai reati contestati.

Le operazioni dei Carabinieri nelle Valli dell’Irno e del Sabato hanno portato all’arresto di cinque persone per reati che spaziano dal furto alla detenzione di stupefacenti. I controlli intensificati, svolti sia di giorno che di notte, hanno coinvolto centinaia di veicoli e hanno evidenziato la necessità di una vigilanza capillare su tutto il territorio provinciale di Avellino. L’intervento si è concentrato specificamente sui comuni di Montoro e Aiello del Sabato, dove le unità speciali della Compagnia di Intervento Operativo hanno supportato i militari locali. Tra gli esiti immediati figurano sequestri amministrativi di marijuana e hashish, oltre a sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi giudiziari e per il porto di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

