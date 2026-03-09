5 arresti droga e furti | i Carabinieri sbloccano le Valli Irpine

I Carabinieri delle Valli Irpine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di cinque persone. Durante i controlli sono stati sequestrati droga e refurtiva. Le indagini hanno coinvolto le aree dell’Irno e del Sabato, portando a questi provvedimenti. Le operazioni continuano per verificare eventuali altri episodi legati ai reati contestati.

Le operazioni dei Carabinieri nelle Valli dell’Irno e del Sabato hanno portato all’arresto di cinque persone per reati che spaziano dal furto alla detenzione di stupefacenti. I controlli intensificati, svolti sia di giorno che di notte, hanno coinvolto centinaia di veicoli e hanno evidenziato la necessità di una vigilanza capillare su tutto il territorio provinciale di Avellino. L’intervento si è concentrato specificamente sui comuni di Montoro e Aiello del Sabato, dove le unità speciali della Compagnia di Intervento Operativo hanno supportato i militari locali. Tra gli esiti immediati figurano sequestri amministrativi di marijuana e hashish, oltre a sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi giudiziari e per il porto di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 5 arresti, droga e furti: i Carabinieri sbloccano le Valli Irpine Furti e droga a Montesarchio. Tre arresti dai CarabinieriNapoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Furti e spaccio di droga a Verona: due arresti in una sera dei carabinieriNotte movimentata quella del 15 dicembre, con due equipaggi della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Verona che, nel corso dei...