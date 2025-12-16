Furti e spaccio di droga a Verona | due arresti in una sera dei carabinieri

Nella notte del 15 dicembre, i carabinieri di Verona hanno arrestato due uomini, un 28enne algerino e un 31enne, durante servizi di controllo del territorio. L'operazione ha portato all'arresto di un sospetto per furto aggravato e tentato furto, evidenziando l'intensità dell'attività delle forze dell'ordine nella lotta contro furti e spaccio di droga in città.

Notte movimentata quella del 15 dicembre, con due equipaggi della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Verona che, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 28enne algerino con l'accusa di furto aggravato e tentato furto ed un 31enne. Veronasera.it

