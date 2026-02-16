Furti e droga a Montesarchio Tre arresti dai Carabinieri

I Carabinieri di Montesarchio hanno arrestato tre persone in un solo giorno, scoprendo attività di furto e spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro e nelle zone periferiche del paese, rispondendo alle segnalazioni dei residenti. In due interventi distinti, i militari hanno fermato uomini e donne residenti nel comune, trovandoli coinvolti in episodi di criminalità.

Montesarchio: tre arresti in un giorno tra droga e furti, potenziati i controlli dei Carabinieri. Doppio colpo per i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che, nella giornata di ieri 13 febbraio, hanno tratto in arresto, in due diverse circostanze, tre persone, tutte residenti nel comune caudino. In particolare in mattinata nel corso di un servizio mirato a contrastare il commercio di stupefacenti, un 62enne, già noto ai militari dell'Arma, nel corso di un controllo all'interno della sua abitazione veniva trovato in possesso di oltre 200 grammi di droga, di diversa tipologia. Sono stati trovati infatti dai Carabinieri, panetti di hashish, marijuana già essiccata e alcune dosi di cocaina.