40enne chiama l' ex compagna ad Avellino e dice di volerla uccidere poi manda all' ospedale due agenti

Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Avellino con l’accusa di aver perseguitato, minacciato e aggredito la ex compagna. Dopo averla chiamata e averle espresso l’intenzione di ucciderla, ha anche ferito due agenti intervenuti sul posto. L’arresto è stato effettuato dalla polizia, che ha coinvolto il sospettato nelle indagini.

Eseguito ad Avellino un arresto per stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un uomo di 40 anni, già sottoposto a misure restrittive, è stato fermato nella notte dell’8 marzo dopo aver minacciato la sua ex compagna e aver aggredito gli agenti intervenuti. I fatti: minacce e tentato avvicinamento Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte dell’8 marzo, quando un quarantenne avellinese, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a sorveglianza speciale, ha compiuto una serie di azioni che hanno richiesto l’intervento immediato della polizia. Secondo quanto riportato, il 40enne aveva già ricevuto un ammonimento dal Questore e un divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

