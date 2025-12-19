Voglio cambiare reparto | detenuto manda all' ospedale due agenti della penitenziaria

Un episodio di violenza scuote il carcere di Poggioreale: il 17 dicembre, un detenuto ha aggredito due agenti della penitenziaria, mandandoli in ospedale. Un episodio che mette in luce le criticità della sicurezza carceraria e la tensione crescente tra detenuti e personale. La situazione richiede attenzione e interventi immediati per garantire tutela e rispetto delle normative.

Lo scorso 17 dicembre, nel carcere di Poggioreale, si è verificato un grave episodio di violenza ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. Un detenuto, per futili motivi, riconducibili probabilmente ad una richiesta di cambio reparto, ha aggredito gli agenti con calci e schiaffi.

