Vuole uccidere la compagna poi tenta il suicidio | morto in ospedale lei grave a Cattinara

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio a Monfalcone, si è verificato un grave episodio di violenza: un uomo ha tentato di uccidere la propria compagna con coltellate, poi si è ferito e, successivamente, è deceduto in ospedale. La donna si trova in condizioni gravi all'ospedale di Cattinara. La vicenda evidenzia ancora una volta la pericolosità della violenza domestica e la necessità di interventi preventivi.

Tenta di uccidere la compagna a coltellate, poi ferisce se stesso e muore in ospedale. L’agghiacciante fatto di sangue si è consumato nella notte tra il 5 e i 6 gennaio a Monfalcone. Stando a quanto si apprende si tratterebbe di due cittadini italiani, lui 76enne e lei 63enne. Entrambi sono stati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Vuole uccidere la compagna, poi tenta il suicidio: morto in ospedale, lei grave a Cattinara Leggi anche: Accoltella e uccide la compagna 29enne, poi tenta il suicidio tagliandosi la gola: ?«Lei aveva deciso di lasciarlo» Leggi anche: Milano, uccide la compagna 29enne poi tenta il suicidio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roma: tragedia sfiorata in ospedale, tenta di uccidere il compagno di stanza; Tenta di uccidere la moglie: era stato arrestato pochi giorni prima; Un paziente dell'ospedale Sant'Andrea di Roma tenta di uccidere il compagno di stanza, arrestato; Caserta, tenta di uccidere l'ex fidanzata: in carcere 32enne. Ospedale Sant'Andrea a Roma, tenta di uccidere il compagno di stanza: arrestato per tentato omicidio - Un cittadino indiano di 43 anni ricoverato nel reparto di Gastroenterologia del nosocomio a GrottaRossa è stato ar ... roma.corriere.it

Terrore a Ponticelli: spara contro l'auto dell'ex compagna, "Ho paura, mi vuole uccidere" >> https://tinyurl.com/4bf82up - facebook.com facebook

Ma davvero Netflix vuole uccidere il cinema in sala x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.