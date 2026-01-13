’Breast unit’ per le donne Baldetti | La mia lotta ai tumori alla mammella

La Breast Unit rappresenta un punto di riferimento dedicato alle donne affette da tumore alla mammella, offrendo un percorso integrato di diagnosi e cura. Il dottor Baldetti, medico con radici sia a Elba che in Apuania, condivide il suo impegno in questa battaglia, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare per migliorare la qualità di vita delle pazienti.

di Stefano Guidoni MASSA "Ho due anime e lo dico con orgoglio – esordisce il dottor Baldetti – quella elbana, dove sono nato e dove conservo le mie radici, e quella apuana, dove vivo da venticinque anni e dove sono cresciuto professionalmente. Devo molto a questo territorio e quando mi hanno proposto di coordinare il progetto e rimettere al centro l’unità senologica delle Apuane non ho esitato un istante perché sentivo di dover restituire a Massa ciò che mi ha dato". Dottor Baldetti, che anno è stato il 2025? "Un anno intenso con tanto lavoro e altrettante soddisfazioni, con una crescita costante in un gruppo di lavoro forte e coeso, che vuole rappresentare un punto fermo nel panorama della sanità apuana e toscana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

