Un progetto mira a intervenire sui minori che hanno ucciso la madre, un gruppo che rappresenta il 40% dei casi di femminicidio con figli coinvolti. Questi ragazzi sono ora al centro di un intervento sociale specifico, volto a offrire supporto e assistenza. La situazione evidenzia la presenza di minori coinvolti in episodi di violenza grave all’interno delle proprie famiglie.

La tragedia del femminicidio ha lasciato orfani che oggi sono al centro di un intervento sociale strutturato. Il progetto A Braccia Aperte ha seguito 253 minori in cinque anni, offrendo supporto a chi ha perso la madre per violenza domestica. I dati emersi dalla discussione in Senato rivelano che nel 40% dei casi i bambini erano presenti durante l’uccisione della madre. Questi numeri non rappresentano solo statistiche fredde, ma indicano una ferita profonda nella società italiana. La presenza fisica dei figli durante il crimine aggiunge un livello di trauma complesso da gestire. L’iniziativa cerca di colmare il vuoto lasciato dall’assenza materna con un percorso di cura dedicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 40% dei minori ha uccidere la madre: il progetto

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, il tribunale: "La presenza della madre pregiudica l’equilibrio dei minori"Nelle 13 pagine del provvedimento le valutazioni dei servizi sociali sul comportamento della madre e sul clima nella casa famiglia «Ostile e...

Famiglia nel bosco, il Garante dei minori: “Separare la madre sarebbe un nuovo trauma per i bambini”Secondo quanto riportato da alcune fonti di stampa, tale decisione sarebbe motivata da presunti comportamenti rigidi e poco collaborativi della...

She Pretended to Love Him—No One Expected the Untouchable Billionaire Would Beg Her Not to Leave