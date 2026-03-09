Dopo quarant'anni di servizio, Andrea Valzania si congeda dalla divisa. Ha dedicato la sua carriera alla tutela del territorio romagnolo, mettendo in gioco sé stesso ogni giorno. La sua uscita dal servizio rappresenta un passaggio importante per chi lo ha conosciuto come il guardiano di Forlì. Ora si apre un nuovo capitolo per lui, lontano dall’uniforme.

La divisa viene tolta per sempre da Andrea Valzania, un uomo che ha messo la propria vita in gioco per difendere il territorio romagnolo. Il 1 marzo 2026 segna la fine di una carriera iniziata nel 1987, lasciando dietro di sé non solo un ufficio, ma un’intera comunità affezionata a Forlì. La sua partenza lascia vuota la guida dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, un ruolo chiave che gestisce le Volanti, la sala operativa del 112 e i posti di controllo strategici come l’aeroporto e l’ospedale Morgagni-Pierantoni. L’atmosfera nella città di Forlì è carica di commozione, con colleghi che hanno donato targhe dedicate alla sua professionalità e umanità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 40 anni di servizio: addio a Valzania, il guardiano di Forlì

