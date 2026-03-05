Oltre 40 anni in servizio nella polizia locale di Collegno | premiati il comandante Galletta e il commissario Sandri

Il comandante della polizia locale di Collegno, Claudio Galletta, e il commissario Marco Sandri sono stati premiati durante l’ultima seduta del consiglio comunale, giovedì 26 febbraio 2026, per aver maturato più di 40 anni di servizio nella città. La cerimonia si è svolta alla presenza dei membri dell’assemblea comunale. Entrambi hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale per la loro lunga carriera nel settore.

Nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale di Collegno, giovedì 26 febbraio 2026, il comandante della polizia locale Claudio Galletta e il commissario Marco Sandri sono stati premiati per gli oltre 40 anni di servizio in città. Il comandante Galletta può vantare 44 anni di servizio, di cui gli ultimi 42 a Collegno mentre sono 40 gli anni di servizio ininterrotti del commissario Sandri nella polizia locale cittadina. Entrambi hanno ricevuto dalle mani del sindaco Matteo Cavallone, del vicesindaco Antonio Garruto e del presidente del consiglio Enrico Manfredi la medaglia e la mostrina con rispettiva pergamena della Regione Piemonte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

