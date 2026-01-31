Pisa, 31 gennaio 2026 – Ecco arrivata a Pisa una delle sfide culinarie più seguite della televisione. Domenica 1 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming su Now, il van di Alessandro Borghese 4 Ristoranti fa tappa a Pisa, settima destinazione del nuovo ciclo di puntate. I piatti simbolo. La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia accende i riflettori su una tradizione gastronomica profondamente legata al territorio, dove terra e mare si incontrano in piatti simbolo come la zuppa pisana, il bordatino, il mucco pisano, il baccalà e la trippa. Il centro storico, ricco di osterie autentiche, trattorie storiche e ristoranti contemporanei, racconta questa identità attraverso una cucina che oscilla tra rispetto delle ricette tramandate e desiderio di innovazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessandro Borghese premia il migliore ristorante di cucina tipica di Pisa: 4 Ristoranti, ecco quando va in onda la puntata

Approfondimenti su Alessandro Borghese

Alessandro Borghese torna con ‘Quattro ristoranti’, sottolineando l’importanza della cucina italiana come espressione di cultura e patrimonio mondiale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti | Colli piacentini con Katia Follesa

Ultime notizie su Alessandro Borghese

Argomenti discussi: 4 Ristoranti sull’Etna, nelle parole di Alessandro Borghese una dichiarazione d’amore per la Sicilia; ''4 RISTORANTI'', IN ABRUZZO ALESSANDRO BORGHESE PREMIA PENELOPE A MARE DI PESCARA; Nomination Oscar 2026 : la lista completa della 98ª edizione.

Alessandro Borghese premia il migliore ristorante di cucina tipica di Pisa: 4 Ristoranti, ecco quando va in onda la puntataUna sfida a colpi di baccalà, bordatino, trippa alla pisana (scelto come special). Quali sono i locali che si contendono i premi del programma. Dove e a che ora l’episodio in tv (e streaming) ... lanazione.it

Quattro ristoranti sul litorale romano, colpo di scena di Borghese: Cocco Loco conquista la vittoriaLa puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti dedicata al litorale romano si è rivelata combattuta, con un finale a sorpresa. ilfaroonline.it

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. . Trinca cruda al tavolo di Alessandro Borghese Al tavolo di Alessandro Borghese, la trinca al sangue viene servita "troppo cruda". Il ristoratore chiede una seconda cottura, ma nonostante ciò il piatto non piace. Cosa n - facebook.com facebook