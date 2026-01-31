Alessandro Borghese premia il migliore ristorante di cucina tipica di Pisa | 4 Ristoranti ecco quando va in onda la puntata

Da lanazione.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 31 gennaio 2026 – Ecco arrivata a Pisa una delle sfide culinarie più seguite della televisione. Domenica 1 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming su Now, il van di Alessandro Borghese 4 Ristoranti fa tappa a Pisa, settima destinazione del nuovo ciclo di puntate.  I piatti simbolo. La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia accende i riflettori su una tradizione gastronomica profondamente legata al territorio, dove terra e mare si incontrano in piatti simbolo come la zuppa pisana, il bordatino, il mucco pisano, il baccalà e la trippa. Il centro storico, ricco di osterie autentiche, trattorie storiche e ristoranti contemporanei, racconta questa identità attraverso una cucina che oscilla tra rispetto delle ricette tramandate e desiderio di innovazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

