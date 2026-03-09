34 scacchisti sfidano il declino | la rinascita della Sicilia interna

Trentaquattro scacchisti provenienti dalla Sicilia interna hanno partecipato a un torneo interprovinciale tra Agrigento e Caltanissetta, dimostrando una notevole energia e interesse per il gioco. La competizione ha visto sfide intense e strategie diverse, con i partecipanti che si sono confrontati sui tavoli di gioco per dimostrare le proprie capacità. L’evento ha evidenziato una vivace scena scacchistica nella regione.

Il movimento scacchistico della Sicilia interna ha mostrato una vitalità inaspettata durante il torneo interprovinciale che si è svolto tra Agrigento e Caltanissetta. La manifestazione, conclusasi nell'ultima domenica di marzo 2026, ha riunito 34 giocatori provenienti dalle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, confermando un livello tecnico solido e una partecipazione trasversale che spazia dai giovani agli over 60. Il successo dell'iniziativa non risiede solo nei numeri, ma nella capacità delle associazioni locali di trasformare la passione per il gioco in un motore sociale e culturale per l'intero territorio. L'evento si è tenuto nella suggestiva Sala Celestino della Biblioteca Scarabelli a Caltanissetta, una location che ha offerto l'ambiente ideale per lo svolgimento delle partite.