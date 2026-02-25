San Gerlando di Agrigento vescovo e patrono | la rinascita cristiana della Sicilia normanna

San Gerlando di Agrigento, vescovo e patrono, ha suscitato rinnovato interesse tra i fedeli dopo che una recente scoperta archeologica ha rivelato resti di antichi oggetti liturgici nella sua chiesa. La scoperta, attribuita a lavori di restauro, ha portato alla luce elementi che risalgono all’XI secolo, collegandoli al periodo della sua attività pastorale. La notizia ha riacceso l’attenzione sulla storia religiosa della città e sulla figura di questo importante santo locale.

Nel Mercoledì della I Settimana di Quaresima (25 febbraio 2026) il Martirologio ricorda San Gerlando di Agrigento, vescovo dell'XI secolo e patrono di Agrigento. Di origini franco?normanne, fu chiamato nella Sicilia appena riconquistata per ristabilire la vita ecclesiale e riordinare una Chiesa provata da decenni di instabilità. Consacrato vescovo di Agrigento nel 1088, Gerlando guidò la diocesi con ferma mitezza: promosse la rievangelizzazione del territorio, riorganizzò parrocchie e capitoli, sostenne la formazione del clero e la carità verso poveri e pellegrini. Alla sua azione si lega anche la rifondazione della Cattedrale di Agrigento, divenuta centro della rinascita religiosa e civile della città.