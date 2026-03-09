300 euro pistola e prigionia | il sequestro per un debito lieve

Un uomo ha subito un sequestro nel Veneto orientale a causa di un debito di poche centinaia di euro. Durante l’evento, sono stati usati una pistola e violenze fisiche, e l’uomo è stato rinchiuso in un rudere abbandonato. La situazione si è sbloccata solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Un debito di poche centinaia di euro ha scatenato una catena di eventi che hanno portato al sequestro, alla violenza fisica e all’uso minaccioso di un’arma da caccia in un rudere abbandonato nel territorio del Veneto orientale. La vittima, un uomo di 48 anni residente a Ferrara, è stata liberata dai carabinieri dopo essere stata tenuta prigioniera per diverse ore, mentre il creditore, coadiuvato dal proprio figlio minorenne, rischia oltre vent’anni di reclusione. La vicenda si è svolta tra le nebbie della provincia portogruarese e la realtà industriale ferrarese, due mondi che spesso dialogano ma che qui si sono scontrati con brutalità. Il 36enne, originario del Veneto, aveva prestato denaro al cittadino emiliano, cifra stimata tra i 300 e i 400 euro, ma l’attesa per la restituzione era durata troppo a lungo aveva erogato il prestito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

