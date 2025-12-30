E-bike con motore da scooter maxi sequestro a Verona | bloccate vendite per 300 mila euro di bici modificate

A Verona è stato sequestrato un ingente quantitativo di e-bike modificate, con motore da scooter, per un valore di circa 300 mila euro. Le biciclette, apparentemente normali, erano in grado di raggiungere velocità superiori ai 50 km/h senza pedali, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Il sequestro ha portato alla sospensione delle vendite di questi modelli e alla denuncia dei responsabili.

Mascherate da semplici e-bike, erano in grado di sfrecciare per le strade a velocità da cinquantini superando addirittura i 50 chilometri orari senza necessità di pedalare. Un maxi sequestro della Guardia di finanza ha bloccato la vendita di 295 biciclette elettriche a pedalata assistita con motore modificato, di quelle in uso dai rider per le consegne a domicilio. Un cittadino pakistano e uno indiano sono stati denunciati per frode nell’esercizio del commercio. Le biciclette modificate e la documentazione assente. Secondo le indagini della polizia e della Guardia di finanza, i due commercianti rivendevano e-bike senza rispettare i requisiti di conformità, sicurezza e tutela stabiliti dalla Direttiva europea “Macchine”. 🔗 Leggi su Open.online

