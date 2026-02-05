' Ndrangheta sequestro beni da un milione e 300 mila euro a due imprenditori reggini

La Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro beni per circa 1,3 milioni di euro a due imprenditori di Reggio Calabria. Le operazioni hanno coinvolto tre ditte e due imprese, tra immobili, quote societarie, conti bancari e investimenti finanziari. I beni sono stati confiscati perché ritenuti legati a attività illecite dell’organizzazione criminale.

Tre ditte individuali e 2 imprese, ubicate nelle province di Reggio Calabria, Roma e Milano, quote societarie, oltre a cespiti immobiliari e a rapporti bancari, finanziari, assicurativi e relative disponibilità, per un valore complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro, sono stati sequestrati.

