25.000 soldati NATO | la grande prova nell’Artico

In Norvegia e Finlandia si svolge Cold Response 26, una delle più grandi esercitazioni militari congiunte della NATO. Circa 25.000 soldati partecipano a questa operazione, che si svolge nel territorio artico delle due nazioni. La manovra coinvolge mezzi e unità di diversi paesi alleati, testando capacità e coordinamento in un’area strategicamente rilevante. La fase si concentra su pratiche di difesa e operazioni di sicurezza nel clima rigido e complesso dell’Artico.

La Norvegia settentrionale e la Finlandia ospitano Cold Response 26, una massiccia esercitazione congiunta che vede coinvolti circa 25.000 militari provenienti da 14 nazioni alleate della NATO. Gli Stati Uniti partecipano con un contingente di circa 4.000 soldati, tra cui marines, per rafforzare la presenza difensiva nell’Artico in un momento di tensione globale. L’operazione si svolge mentre il mondo affronta crisi energetiche e conflitti regionali, come evidenziato dalle notizie parallele su attacchi a raffinerie e l’instabilità nel Medio Oriente. Questa mobilitazione militare non è un evento isolato ma risponde a una strategia di deterrenza nelle regioni polari sempre più strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25.000 soldati NATO: la grande prova nell’Artico Articoli correlati Leggi anche: La Nato rafforza le attività nell’Artico: «Cresce la minaccia di Russia e Cina». Media: «Regno Unito e Ue pronti a inviare soldati in Groenlandia» Meloni guarda all’Artico ma resta cauta: “Soldati italiani in Groenlandia? Va discusso in ambito Nato”Giorgia Meloni ha lasciato il Giappone nel corso della notte italiana, imbarcandosi su un volo che la porterà in Corea del Sud, a Seul, dove lunedì è... Aggiornamenti e notizie su 25 000 soldati NATO la grande prova... Nato, soldati norvegesi e marines si esercitano nell’ArticoHa preso il via nell’Artico Cold Response 26, esercitazione congiunta tra USA e alleati NATO. L’esercitazione coinvolgerà circa 25mila militari, provenienti da 14 nazioni. Gli Stati Uniti saranno pr ... tg24.sky.it Artico, il ministro Crosetto: servono regole condivise in un’area sempre più centrale per equilibri geopoliticiL’Artico entra a pieno titolo tra le priorità strategiche dell’Italia, sia sul piano geopolitico sia su quello economico-industriale. È quanto emerge dalla presentazione della Strategia della Politica ... milanofinanza.it