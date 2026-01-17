Il ministro Meloni esprime cautela riguardo a un possibile coinvolgimento italiano in Groenlandia, sottolineando che eventuali decisioni sui soldati devono essere discusse nell'ambito della NATO. Contestualmente, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali su eventuali incarichi riguardanti Gaza, mantenendo un approccio prudente e riservato sul tema.

Giorgia Meloni ha lasciato il Giappone nel corso della notte italiana, imbarcandosi su un volo che la porterà in Corea del Sud, a Seul, dove lunedì è previsto un incontro con Lee Jae-myung. Anche in questo caso, come i due precedenti in Oman e a Tokyo, al centro dell’incontro vi sarà il rafforzamento dei rapporti commerciali e politici tra i due Paesi al fine di formare un’alleanza che sia più forte delle influenza esterne di questo periodo. Il momento storico-politico attuale è caratterizzato da incertezza e frammentazione. Due caratteristiche che sono più che deleterie per qualunque forza politica statale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni guarda all’Artico ma resta cauta: “Soldati italiani in Groenlandia? Va discusso in ambito Nato”

Leggi anche: Groenlandia, Meloni non chiude a presenza Italia ma “in ambito Nato”

Leggi anche: Meloni: “Italia lavora per una de-escaletion in Iran”. L’invio di truppe in Groenlandia “va discusso in sede Nato” (video)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sondaggio di fine anno 2025: il governo Meloni resta stabile, l’opposizione senza slanci - Il nuovo sondaggio di Pagnoncelli fotografa un quadro politico sorprendentemente statico: il governo Meloni mantiene il consenso, mentre l’opposizione fatica a costruire un’alternativa credibile. fanpage.it

Gian Marco Chiocci potrebbe lasciare la direzione del Tg1 per diventare portavoce di Giorgia Meloni a partire da marzo. Le trattative sarebbero in corso e a Viale Mazzini si guarda già al possibile successore. Un passaggio delicato che ridisegnerebbe equilib - facebook.com facebook

L’apertura di Giorgia Meloni a Draghi inviato speciale dell’Unione europea sull’Ucraina non guarda solo a Kiev né a Mosca. Guarda lontano. Molto lontano. Al 2029. Al Colle. E alle incognite che potrebbero travolgere l’attuale equilibrio del centrodestra x.com