La Nato rafforza le attività nell’Artico | Cresce la minaccia di Russia e Cina Media | Regno Unito e Ue pronti a inviare soldati in Groenlandia

La NATO potenzia le sue attività nell’Artico, in risposta alle crescenti minacce percepite da Russia e Cina. Paesi come il Regno Unito e l’Unione Europea valutano l’invio di forze in Groenlandia per rafforzare la presenza nella regione. L’obiettivo è migliorare la comprensione delle attività artiche e intensificare le esercitazioni, in un contesto di crescente attenzione strategica verso questa area, fondamentale per la stabilità globale.

«Gli alleati stanno collaborando strettamente sulle questioni artiche. È stato concordato di approfondire la nostra comprensione delle attività nell’Artico e incrementare le nostre attività ed esercitazioni nell’estremo nord. La cooperazione militare in questa regione non è mai stata così forte». A pronunciare queste parole è il generale Alexus Grynkewich, comandante supremo della Nato, parlando alla conferenza su politica di sicurezza e difesa di Salen, in Svezia. Le sue parole, di fatto, rappresentano una risposta alle ripetute minacce di Donald Trump alla Groenlandia e testimoniano la volontà dei Paesi dell’Alleanza Atlantica di venire incontro alle richieste di maggiore sicurezza dell’isola nel tentativo di placare il presidente americano. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: I timori della Nato sulle attività di Russia e Cina nell’Artico Leggi anche: Regno Unito pronto a mandare soldati in Groenlandia per proteggerla da Trump: in corso le trattative con l’Ue La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Nato rafforza il lato est: ecco nuovi lanciarazzi Chunmoo - L'Estonia ha recentemente siglato un contratto da 340 milioni di dollari con la Corea del Sud per l'acquisto di sei lanciarazzi multipli Chunmoo, destinati a rafforzare la capacità di attacco a lunga ... ilgiornale.it Il Venezuela, la nuova dottrina Trump e il distacco Usa dall'Europa: decisivo rafforzare la Nato e sostenere l'Ucraina. Parla Silvestri (Iai) x.com | , La Sanremese rafforza la mediana con l’arrivo dello spagnolo Sergio González, classe 1998, nato a Las Palmas de Gran Canaria. Centrocampista tecnico, intenso e personalità marcata, - facebook.com facebook

